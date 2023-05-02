قضية قتل رجل أعمال بباتنة.. المتهم الرئيسي سافر إلى تونس وعاد حراقا لابعاد الشبهة عنه

كشفت تحقيقات رجال الأمن مع مخططي ومنفذي جريمة قتل رجل أعمال بباتنة أواخر شهر رمضان الماضي بطلقات نارية. بالقرب من مسكنه بطريق تازولت أمام انظار زوجته. أن المتهم الرئيسي قبل تنفيذ الجريمة سافر الى تونس بجواز سفر قانوني. ثم عاد الى أرض الوطن حراقا.

وقام رفقة شركائه بقتل الضحية، وذلك حتى يضلل المحققين ويبعد الشبهة عن نفسه. لكن فطنة المحققين مكنتهم من فك خيوط الخطة وتوقيف 8 مشتبه فيهم بينهم المتهم الرئيسي. في انتظار توقيف متهم آخر ما زال في حالة فرار.

كما كشفت أيضا التحقيقات أن سبب الجريمة هو دين عالق بين الضحية وشركائه الجناة بقيمة تزيد عن 11 مليار سنتيم.

