عاجل

قضية قتل شاب بشاطئ بومرداس.. إلقاء القبض على 3 مشتبه بهم والمتهم الرئيسي في حالة فرار

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
قضية قتل شاب بشاطئ بومرداس.. إلقاء القبض على 3 مشتبه بهم والمتهم الرئيسي في حالة فرار
بقلم صفية إيبارودان

 أوقفت قوات الدرك الوطني، ثلاثة أشخاص فيما لا يزال البحث جاريا عن رابع اثر تورطهم في جريمة قتل شاب بشاطئ الصخرة المفتتة غير المحروس ببومرداس.

وحسب مصادر “النهار” فإن جريمة قتل وقعت بذات الشاطئ راح ضحيتها شاب ينحدر من العاصمة بسبب جلسة خمر ومجون بالشاطئ كانت تجمع سبعة أشخاص واربعة نساء.

لكنها سرعان ما تحولت لعراك عقب تقدم الضحية نحو المجموعة التي كانت تتعاطى الخمر، ولم تعرف اسباب العراك بين الضحية وبين المجموعة.

وحسب ذات المعلومات، فإن المتهم الرئيسي “القاتل” لايزال هاربا، حيث أن عناصر الدرك تعرفوا عليه ولكنه هرب بمجرد وصول الدرك إلى المكان.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital