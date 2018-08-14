قضية قتل شاب بشاطئ بومرداس.. إلقاء القبض على 3 مشتبه بهم والمتهم الرئيسي في حالة فرار

أوقفت قوات الدرك الوطني، ثلاثة أشخاص فيما لا يزال البحث جاريا عن رابع اثر تورطهم في جريمة قتل شاب بشاطئ الصخرة المفتتة غير المحروس ببومرداس.

وحسب مصادر “النهار” فإن جريمة قتل وقعت بذات الشاطئ راح ضحيتها شاب ينحدر من العاصمة بسبب جلسة خمر ومجون بالشاطئ كانت تجمع سبعة أشخاص واربعة نساء.

لكنها سرعان ما تحولت لعراك عقب تقدم الضحية نحو المجموعة التي كانت تتعاطى الخمر، ولم تعرف اسباب العراك بين الضحية وبين المجموعة.

وحسب ذات المعلومات، فإن المتهم الرئيسي “القاتل” لايزال هاربا، حيث أن عناصر الدرك تعرفوا عليه ولكنه هرب بمجرد وصول الدرك إلى المكان.