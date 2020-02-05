قضية “كلب ميت” تثير ضجة بمحكمة غرداية

أثارت قضية عالجتها المحكمة الإبتدائية بولاية غرداية، اليوم الأربعاء، كل الحاضرين في القاعة.

وكان محور القضية هو السبب في إثارة الحضور، حيث دارت القضية حول سرقة كلب متهم فيها عامل بناء كان يعمل في منزل ملك للضحية، وبيعه لمتهم ثاني بعد إتمام عملية البناء، ليكتشف المدعي أنّ كلبه موجود عند المتهم الثاني.

وبعد حوالي نصف ساعة من الإستجواب والجدل القائم بين أطراف القضية، خاصة بعدما أكد المتهم الثاني، أنّه إشتري الكلب بخمسة ملايين سنتيم من عند عامل البناء، فيما طالب الضحية إسترجاع كلبه ليتحدث محامي و يقول أنّ الكلب قد مات، وهنا صرخ القاضي: “قولو من الصباح بالي الكلب مات”.