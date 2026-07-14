قضية مجمع إيميتال.. خفض العقوبة للوزير السابق علي عون ونجله وتأييد الأحكام لبقية المتهمين

أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة برئاسة القاضي دحماني نعيمة الاحكام القضائية في قضية الفساد التي شابت قطاع الصناعة طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”.

وتوبع بموجبها الوزير السّابق للقطاع المتهم الموقوف “علي عون” ونجله “ع.مهدي”، بمعية متهمين آخرين أغلبهم إطارات ومدراء سابقين.

وفي القرار الذي أصدرته الجهة القضائية ذاتها تم تعديل الحكم وخفض العقوبة لمتهمين اثنين. وجعلها 3 سنوات حبسا منها عام موقوف النفاذ. مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج لنجله المتهم الموقوف “مهدي.ع”.

كما أيّد المجلس في قراره الحكم لبقية المتهمين المتابعين في ذات القضية بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06. تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ والوظيفة.

ويتعلق الامر بالمدير العام لمركب الحجار “ب.كريم” المدان بعقوبة 3 سنوات حبسا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة. والمدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال” المدعو “ص. نور الدين” المعاقب ب3 سنوات حبسا. و1 مليون دج غرامة مالية نافذة.

إلى جانب رجل الأعمال (ع.ع) المكنى “نونو مانيطا” المحكوم عليه بـ10 سنوات حبسًا نافذًا. و1 مليون دج غرامة مالية نافذة نفس العقوبة تقاسمها معه المتهم مستثمر المدعو (ب.س).

كما أدين متعامل الإقتصادي المتهم المدعو “ش.م” ورئيس نادي الفروسية (ك.ع) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. و1 مليون دج غرامة مالية.

فيما استفاد عدد من المتهمين من البراءة يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع “مدار “، “شرف الدين عمارة”. ومسير شركة دواء المتهم المدعو (ح.م.ر). إلى جانب مدير شركة استيراد سيارات “شريط ايمن”.

وتأتي المتابعة القضائية بعد تسجيل شبهات فساد تتعلق بسوء التسيير. وإبرام صفقات ذات طابع صناعي واستثماري بطريقة غير قانونية. تتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس. إلى جانب منح صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”.