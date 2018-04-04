قضية مخدرات تكشف شبكة لتزوير الأوراق النقدية في قسنطينة

حجزت مساء أمس الثلاثاء الشرطة القضائية لخروب بقسنطينة أوراق نقدية المزورة من فئة 2000دج في إطارالتحقيق حول ترويج المخدرات.

وأوضح ذات المصدر، بعدأن قامت الشرة بعملية التحري عن مروج المخدرات بعدة أحياء من مدينة الخروب .

أين أسفر التحري، عن توقيف المروج الذي يبلغ من العمر 22 سنة.

حيث تم العثور بحوزته 13 ورقة نقدية من فئة 2000 دج، أي بمبلغ بقيمة 26 ألف دج.

ويجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية من أجل عرض الشخص الموقوف أمام العدالة.

ويتواصل التحقيق من أجل توقيف باقي أفراد الشبكة، وتحديد متورطين آخرين في هذه القضية.