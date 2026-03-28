قضية مخدرات تهز تركيا وهاندا أرتشيل تخضع للتحقيق!

عبّرت هاندا أرتشيل عن حزنها الشديد بسبب إدراج اسمها ضمن قضية تعاطي مواد ممنوعة، مؤكدة رفضها القاطع لكل الاتهامات الموجهة إليها.

وبعد خضوعها للتحقيق في القضية، أكدت ارتشيل في تصريحات للصحفية Ceylan Sever، أنها تشعر بالحزن لمجرد ذكر اسمها ضمن هذا التحقيق.

مشيرة إلى أنها أنهت إجراءاتها مع النيابة والطب الشرعي خلال ساعات قليلة فقط.

كما أوضحت في إفادتها أنها وُلدت عام 1993 في باليكسير، ولا تزال تتابع دراستها في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة. إلى جانب عملها في التمثيل.

وأضافت أنها زارت بعض الأماكن المذكورة في الملف، ومنها مطعم فندق “بيبيك”، وذلك فقط لأغراض اجتماعات عمل.

ومن ناحية أخرى، نفت هاندا بشكل واضح حضورها لأي حفلات خاصة تم تداولها في وسائل الإعلام. موضحة أنها دائمة الانشغال.

كما شددت على أنها لا تعرف أيًا من الأشخاص الذين قيل إنهم ينظمون تلك الحفلات. وأضافت أنها لم تتلقَّ أي دعوة من هذا النوع، ولم تكن على علم بوجود مثل هذه الفعاليات من الأساس.

وفي ما يتعلق بالاتهامات المباشرة، نفت هاندا بشكل قاطع تعاطيها لأي مواد ممنوعة. مؤكدة أنها لم تستخدم في أي مرحلة من حياتها مواد مخدّرة أو منشطة.

كما لفتت إلى حرصها على اتباع أسلوب حياة صحي، بحكم طبيعة عملها وتأثيرها على الجمهور.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها تدرك تمامًا تأثيرها على الجمهور، خاصة بعد أكثر من 13 عامًا من الظهور على الشاشة. لذلك تحرص دائمًا على أن تكون مثالًا إيجابيًا.

وأضافت أنها تسعى لتمثيل بلدها بأفضل صورة في الخارج، مشددة في الوقت نفسه على رفضها التام لكل الاتهامات. ومجددة حزنها لورود اسمها في هذا الملف.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تحقيق أطلقه مكتب المدعي العام في إسطنبول في 25 مارس. ويشمل 16 مشتبهًا بهم بتهم تتعلق بحيازة مواد مخدّرة أو تسهيل استخدامها.

وقد مثلت هاندا أمام المحكمة في إسطنبول، قبل أن تُحال إلى الطب الشرعي لإجراء فحوصات تشمل عينات من الشعر والدم. ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في القضية.