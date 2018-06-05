«قضية مشروع بناء مخازن الحبوب لا تبشر بالخير.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة»

وزير الفلاحة يؤكد من قسنطينة المعطيات الصادمة التي كشفتها «النهار» قبل أسبوع:

أكد وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، أن الوضعية الشائكة التي وصل إليها ملف إنجاز 30 مخزن حبوب بسعة 5 ملايين قنطار، والمكلفة بإنجازها شركة مختلطة جزائرية إيطالية، لا تبشر بالخير، بالأخص مع التأخر الفادح في آجال التسليم، مما دفع الوزارة إلى عقد اجتماعات عديدة مع ممثلي شركة «باتيميطال» بصفتها العنصر الفاعل في المشروع، بهدف دفع وتيرة الإنجاز للأمام، إلا أن نسبة الإنجاز حاليا لم تتعد 21 من المئة، رغم انقضاء آجال الإنجاز التي كانت 30 شهرا وأصبحت 60 شهرا، مع بقاء نسبة الإنجاز على حالها، وهو الوضع الذي ألزم الوزارة ـ

يضيف المحدث ـ على اتخاذ إجراءات ضرورية لم يفصح عن ماهيتها لتجاوز هذه الوضعية، التي لا تخدم لا الديوان الوطني للحبوب ولا الاقتصاد الوطني، وساهمت في تعطيل خارطة طريق عمل الوزارة، التي كانت تمني النفس بتسلم 10 مخازن هذه السنة، وهو الأمر الذي لم يتم، بسبب وتيرة الإنجاز التي قال الوزير إنها لا تبشر بخير وتلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الديوان.

وكان بوعزقي قد أشرف، أمس، على تدشين مخزن حبوب إسمنتي بتعاونية الحبوب والبقول الجافة في مدينة الخروب في قسنطينة، بسعة نصف مليون قنطار، تمهيدا لبداية استقبال المحاصيل للتخزين التي ستحصد بقسنطينة والولايات المجاورة، وهو واحد من 9 مخازن إسمنتية كانت محل صفقة بين الديوان الوطني للحبوب وشركة صينية.

وينتظر قريبا وضع مخزن آخر ببلدية بوشڤوف في ڤالمة حيز الخدمة خلال الشهر القادم، وهي وتيرة الإنجاز التي ستمكن من تسلم 4 أو 5 مخازن خلال السنة الجارية، فيما تسلم البقية خلال السنة القادمة قبل حلول فصل الصيف، وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 22 مليار دينار بكمية تخزين تقدر بـ3.5 مليون قنطار وتمر في ظروف حسنة.

كما وقف الوزير على نماذج فلاحية بعاصمة الشرق، على غرار مزارع خاصة بكل من الخروب وعين اسمارة، أين أصغى إلى انشغالات المستثمرين، والتي صب أغلبها في جانب مشكل الري، قبل أن يعترف الوزير بوجود نقص حيالها بالأخص على مستوى ولاية قسنطينة، أين يجري العمل على تداركه بالتنسيق مع الجهات المعنية.