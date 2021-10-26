قضية مصفاة اوغيستا.. غرفة الاتهام ترفض الافراج عن نائب ولد قدور

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، طلبات الإفراج عن نائب الرئيس المدير العام سابقا لشركة سوناطراك المتهم “عبد الحفيظ فغولي”.

وبهذا أيدت ذات الهيئة القضائية أمر قاضي التحقيق بايداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

ويتابع ” عبد الحفيظ فغولي”، بتهم ذات صلة بالفساد في إطار التحقيق الذي فتح على مستوى بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، المحكمة العليا.

أين نسب لها جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا للمواد 02، 03، 11، 18، 20، 21، 23، 30، 39، 47، 48 و108 من قانون الصفقات العمومية والمادة 26 الفقرة الأولى من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يتابع المتهم ايضا بجنح “تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.

والجدير بالذكر أن ” عبد الحفيظ فغولي” كان متابع في قضية المجمع النفطي “سوناطراك1″،و مثل مرتين امام قاضي التحقيق، حيث تم الاستماع إليه سنة 2016 كشاهد، ثم كمتهم سنة 2011.

وسلطت عليه محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة سنة سجنا منها 4 أشهر نافذة،وشملت المتابعة الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وعدد من الإطارات بتهم “إبرام صفقات مخالفة للقانون” و”تبديد أموال عمومية”.

وتعلقت وقائع القضية، بالتوقيع على عقد بالتراضي البسيط في شهر أكتوبر 2007، بين شركة”كوجيز” (التابعة 100 بالمائة لسوناطراك) و شركة “سفير” (الخاضعة للقانون الجزائري) والتي كانت كل من سوناطراك، وسونلغاز تملكان حينها 51 بالمائة من رأسمالها، لابرام صفقة تتعلق بانجاز مركز لتخزين الأزوت السائل.