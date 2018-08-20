قضية مقتل الطفلة سلسبيل… الجاني إعترف بفعلته وهذه تفاصيل إختطافها وقتلها

كشف، اليوم الإثنين، وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة وهران “حمزة تبوب”، عن حيثيات وقوع الجريمة التي راحت ضحيتها الطفلة “سلسبيل زحاف” بوهران.

حيث قال وكيل الجمهورية، أنه في الساعة الثانية زوالا من يوم السبت الماضي، تقدم والد الضحية المولودة سنة 2011.

بشكوى إختفاء إبنته التي لم تعد إلى البيت، بعد أن خرجت لشراء بعض الحاجيات من متجر الحي.

لتقوم بعدها مصالح الشرطة، بمختلف فرقها العاملة بالميدان إطلاق حملة بحث وتحري واسعة النطاق.

أفضت حسب المتحدث، إلى توقيف الشخص محل الإشتباه فيه، مساء نفس اليوم، قبل أن يقر بفعلته الشنيعة.

و أضاف تبوب، أنه في إطار التحقيق مع نفس الشخص، تبين أن الجثة تم وضعها في مكان معين في حي “الشهداء” بجانب حي الصباح

أين تنقلنا –يضيف المتحدث- بعد منتصف الليل، إلى عين المكان رفقة مصالح المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية، والطبيب الشرعي، وباقي المصالح المعنية.

حيث تم العثور على الجثة سلسبيل البالغة من العمر 8 سنوات، داخل كيس بلاستيكي.

ووفق نتائج التحريات فإن الجاني قام بإستدراج الطفلة ليعتدي عليها جنسيا قبل أن يقدم على التخلص منها لكي لا يكتشف أمره” حسب ذات المصدر.

الذي كشف أنه بالفعل تم معاينة أثار إعتداء جنسي وخنق ورضوض على جثة الضحية.

و إستكمالا للتحقيق، وبعد منتصف نهار يوم الأحد، تم أيضا توقيف الشخص الثاني.

الذي إتضح أنه يقف وراء نقل الجثة، من مكان الجريمة نحو المكان الذي عثر فيه عليها وذلك بواسطة عربته.

ونفى المسؤول القضائي بعض المعلومات الخاطئة، التي أثارتها بعض الأوساط

على غرار زعمها بأن الضحية قد رمي بها من الطابق السادس من إحدى العمارات

وكذا تعرض الجثة إلى التشويه، منوها أيضا بفعالية أعوان الأمن، في الميدان إزاء هذه القضية لا سيما من جانب سرعة التدخل.