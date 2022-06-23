قضية مقتل وحرق والتنكيل بجثة جمال بن اسماعيل  أمام محكمة الجنايات قريبا

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة ” جمال بن اسماعيل”. بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو، على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. لمحاكمة المتهمين الموقوفين أمام تشكيلة جنائية سوف يتم الإعلان عنها، خلال الايام المقبلة.

وحسب ما أوردته مصادر ” النهار” فإن القضية التي شهدت وقائعها صدى اعلاميا واسع، داخل وخارج الوطن. نظرا لبشاعة وخطورة الوقائع، تم برمجتها. خلال الدورة الجنائية الحالية بالدار البيضاء ضمن الجدول التكميلي، الذي سيتم الاعلان عنه شهر جويلية المقبل.

ومن المقرر أن يمثل أمام هيئة المحكمة حوالي 300 متهما منهم من يتواجد بالمؤسسة العقابية بالقليعة. لمواجهة تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.

وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. كما تم متابعتهم بجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات.

وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها. وجناية التعذيب والتحريض عليه، جنحة التجمهر المسلح. وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.

وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية، وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن. في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية. تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.

تذكير بالوقائع..

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد أمر بايداع 99 متهما ثبت ضلوعه في القضية. التي وصفت خلال صائفة العام المنصرم ب” مأساة الجزائر “. تزامنا وموجة الحرائق التي شهدتها عديد ولايات الوطن منها ولاية تيزي وزو. أين كان الضحية ” جمال ولد اسماعيل ” ضمن أول المتطوعين لاخماد الحرائق ومد يد العون لسكان منطقة القبائل المتضررين.

وجاءت الوقائع بعدما انتشرت صور وفيديوهات تظهر الفنان والرسام جمال بن إسماعيل. وهو يتعرض للحرق في منطقة الأربعاء ناث إيراثن في ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل. بعد مزاعم بضلوعه في الحرائق التي اندلعت في البلاد.

بحيث انتشر لجمال ولد اسماعيل فيديو بثته قناة تلفزيونية قبل ساعات من قتله يظهر فيه وهو يتكلم عن مساعدته لأهالي المنطقة.

وقال في الفيديو: “هذه المناسبة الأليمة والحزينة في منطقة القبائل التي حلت بأهلنا وإخوتنا.. أنا أتيت بالأمس بالليل للتضامن والشجاعة مع أهلنا ونتمنى من الجميع لعب هذا الدور”.

قبل أن ينتشر فيديو آخر ، يظهر فيه مجموعة من سكان المنطقة، في بث حي، يحاصرون جمال ولد اسماعيل بمركبة الشرطة، ثم قاموا بانزاله وحرقه ثم التنكيل بجثته، بداعي أنه المتسبب في اضرام النيران، التحقيقات بتوقيف كل المتورطين وايداعهم الحبس المؤقت.