قضية ملزي وسلال وأويحيى.. النطق بالحكم اليوم

من المقرر أن ينطق رئيس القطب الجزائي المتخصص بالقضايا المالية والاقتصادية محكمة سيدي محمد، اليوم الاثنين، بالأحكام القضائية في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي. والموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 لمتابعته بعدة بتهم ذات صلة بالفساد.

وأبرز القضايا تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة. وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوسهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها. وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

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ويتابع في القضية أيضا، نجلي عبد الحميد ملزي كل من “احمد”و”سليم” إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. بالإضافة إلى ما لا يقل عن 17 شركة وطنية وأجنبية.

وكان وكيل الجمهورية،قد التمس توقيع عقوبات سالبة للحرية،تراوحت ما بين 12 سنة والعامين حبسا نافذا في حق المتهمين محل المتابعة. مع تسليط غرامات نافذة متفاوتة في حق الشركات الأجنبية المتابعة في ذات القضية.

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