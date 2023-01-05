قضية ملكة جمال إفريقيا السابقة.. تفاصيل جديدة في التحقيق

كشفت التحقيقات التي طالت ملكة جمال افريقيا السابقة، وحيدة قروج، عن تفاصيل جديدة في قضية العثور على الكوكايين داخل منزلها العائلي. كما أشارت التحقيقات إلى أنه تم العثور على حوالي 5 كيلو غرام من الكوكايين بمسكن زوجها في بمنطقة درارية بالعاصمة. من قبل مصالح الامن حيث كانت مخبأة تحت ارضية الحمام بالمنزل.

وتم إحالة وحيدة قروج على قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي رفقة شخصين آخرين تم إلقاء القبض عليهما متورطين في القضية. احدهما صديق زوجها الهارب والشخص الثاني بتواطؤ مع شريكه الثاني الذي يقيم بمنطقة سيدي موسى. والذي أوصله إلى ذلك المنزل لسحب ونقل تلك المخدرات منه.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن وحيدة قروج تم إلقاء القبض عليها في الطريق متوجهة إلى مسكنها. وتم توجيه لهم تهم تكوين جماعة إجرامية منظمة، قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.