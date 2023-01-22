قضية ملكة جمال شمال افريقيا تعود من جديد.. غرفة الاتهام تفصل في مصيرها اليوم

من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، في أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي. الذي أمر بوضع ملكة جمال شمال إفريقيا في نسختها السابقة المسماة “وحيدة قروج” تحت الرقابة القضائية. في قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.

كما تأتي الجلسة المبرمجة أمام ذات الهيئة القضائية بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في الأمر. الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة، وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار. وتتابع ملكة شمال افريقيا المتهمة “وحيدة قروج” ومتهمين اثنين آخرين في قضية ذات وقائع جنائية تتعلق بجناية تخرين وبيع المخدرات. في اطار جماعة اجرامية منظمة المادة 17 الفقرة الأخيرة من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها.

في حين، جاءت المتابعة القضائية في حق المتهمة “قروج وحيدة” وباقي المتهمين بعد توقيفها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة ليلة رأس السنة الجديدة. لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كميات معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”. كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل. كما أسفرت العملية في اطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس. وسيارتين من نوع ” بيام” و”أودي” بالاضافة الى مبلغ مالي معتبر. والجدير بالذكر أن زوج المتهمة ” قروج” لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية.