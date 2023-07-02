قضية نائل تبلغ أبعادا خطيرة.. حملة لجمع الأموال تضامنا مع الشرطي القاتل!

أخذت قضية مقتل الشاب الجزائري نائل البالغ من العمر 17 عاما أبعادا خطيرة. بعد أن أقدم الفرنسيون على إطلاق حملة تضامن مع الشرطي القاتل.

وتم إطلاق حملة التضامن هذه منذ يومين على Go Fund Me. حيث تجاوز مبلغ التضامن لحد الساعة 500 ألف يورو. الذي تم جمعه لدعم الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة التي قتلت نائل. وأثارت وفاته يوم الثلاثاء في نانتير حركة أعمال شغب في كل مكان في فرنسا.

وحسب الإعلام الفرنسي، فقد تم إطلاق هذه الحملة على الإنترنت. من طرف المؤيد السابق لإريك زيمور وكاتب عمود في قناة CNews المسمى جان ميسيها.

وقال مطلق الحملة ” نحن هنا لندعم عائلة شرطي نانتير ، Florian.M الذي قام بعمله ويدفع اليوم ثمناً باهظاً”.

ويشير جان ميسيها على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنه ابتكر لأول مرة حملة على منصة Leetchi. والتي وصلت إلى أكثر من 5000 يورو في بضع دقائق ، قبل أن يتم تعليقها. لذلك قرر إطلاق حملة على موقع آخر شارك فيها 25 ألف شخص.

ويبدو أن جان ميسيها ينافس حملة أخرى على الإنترنت ، تم إطلاقها لدعم والدة نائل وعائلتها.