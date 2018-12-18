“قضية ونقاش” للزميل أحمد حفصي أفضل برنامج حواري في الجزائر لعام 2018

أحتل برنامج “قضية ونقاش” الذي يقدمه الصحفي أحمد حفصي على قناة النهار تي في، المرتبة الاولى في الاستفتاء الذي تقيمه بوابة الفن والاعلام “اكسترا سكوب”.

وصنف المتابعون للبواية عبر انستاغرام و فايسبوك حصة “قضية ونقاش” اولى كأفضل برنامج أسبوعي حواري في الجزائر لعام 2018.

يذكر أن التصويت إنطلقت مطلع شهر نوفمبر، أي أكثر من شهر ونصف من التصويت على أكثر من 20 فئة تم طرحها على رواد مواقع التواصل الإجتماعي للإستفتاء .

هذا للإستفتاء الذي يعتبر هو الأضخم عبر مواقع التواصل الإجتماعي من حيث عدد الترشحات مع نهاية هذه سنة 2018.