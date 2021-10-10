قضية usma.. ماذا كان يريد علي حداد من السعيد بوتفليقة

إستمع قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، إلى رجل الأعمال علي حداد حول عدة قضايا منها قضيتي “usma”و “beur tv”. وتورطه مع مسؤولين سابقين منهم المستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة.

القاضي: علي حداد انت حاضر معنا.

المتهم: علي حداد لم اسمع اي شيء من مجريات المحاكمة..والان انا اسمعكم.

القاضي: قضية bure TV.

الدفاع: المحامي لخصاري نطلب من المحكمة تحرير اشهاد لموكلي لعدم تمكنه من سماع مجريات المحاكمة.

القاضي: لما سمعنا المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب. سالنا عن قضية “usma”، اتحاد العاصمة التي كانت مطروحة أمام مجلس قضاء العاصمة، هل انت ارسلت “SMS”, للسعيد بوتفليقة للتدخل في القضية ام لا.

علي حداد: اقسم بالله ما تدخلت في القضية، لست اعرف لي أحد منهم.

القاضي: قضية beure TV محاميتك ارسلت لك رسالة.

علي حداد: القضية فصلت على يد العدالة وتم اصدار حكم نهائي من طرف المحكمة العليا، بـ12 سنة حبسا، و40 مليار سنتيم غرامة مالية نافذة، مع مصادرة ممتلكاتي، هذه القضية سبق الفصل فيها .

القاضي: يعني سبق الفصل فيها بحكم نهائي، والرسائل التي ضبطت في التحقيق هل انت من أرسلها للسعيد.

علي حداد: تحدثت مع شخص إسمه “ياسين” يملك العلامة في فرنسا وطلب مقابلتي فقبلت، وطلب مني سجل تجاري، فطلبت منه التوجه إلى العدالة. وخلالها تم توجيهه إلى وزارة الاتصال لأجل الحصول على الإعتماد، فأرسل لي رسالة، وقت كانت القضية أمام العدالة، ومنذ ذلك الوقت لم اتابع القضية كوني لا أعرف هذا الشخص.

النائب العام: هل تعرف النائب العام السابق بن حراث.

علي حداد: لست أعرفه حتى من خلال وجهه ” مانعرفوش”.

دفاع المتهم المحامي لخضاري: هل سمعت تصريحات الطيب لوح ، والمفتش العام بالجلسة اليوم.

علي حداد: ما سمعتش ما سمعت والو.