قضيّة “بودربالة” ستكشفها التحقيقات

أكّد المحامي “نجيب بيطام” أنّه يجب التريّث وانتظار نتائج التحقيق التي تباشرها السلطات القضائية الجزائرية في قضية أنّ محمد بودربالة.

وقال المحامي، لتلفزيون النهار، أنّ المؤشّرات الأولية التي وردت من طرف القنصلية الجزائرية إسبانيا والنائب عن الجالية تفيد بأن محمد بودربالة قد انتحر.

وأوضح بيطام أنّه بعد تشريح الجثة بالجزائر، وهو الإجراء القانوني الذي سيكشف ما إذا كان بودربالة قد تعرض إلى العنف.

خاصة إذا ظهر على الجثة اثار اعتداءات، من ناحية القانون و حقوق عائلته تبقى مضمونة.

وسيتم فتح التحقيق عن طريق مراسلة السلطات الإسبانية لسماع الشهود المتواجدين بإسبانيا، وإذا دخل الشهود للجزائر سيكون أفضل لسماع شهاداتهم.

ولايمكن أن نبنيّ نتائج مسبقة على مجرد تصريحات، وهذا لا يجوز من الناحية القانونية.