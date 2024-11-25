قطارات.. إضافة محطة جديدة بين العاصمة وبجاية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إضافة محطة توقف لقطار الجزائر-بجاية-الجزائر في محطة ذراع الميزان، وذلك إبتداء من اليوم الإثنين.

وحسب بيان للمؤسسة، سيكون التوقف لقطار الجزائر–بجاية-الجزائر في محطة ذراع الميزان حسب التوقيت التالي:

بالنسبة لخط بجاية–الجزائر، يتوقف القطار في محطة ذراع الميزان على الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة صباحا (23: 9).

أما بالنسبة لخط الجزائر–بجاية، يتوقف القطار في محطة ذراع الميزان على الساعة الثالثة وواحد وخمسون دقيقة مساء (51: 15).

هذا وتؤكد الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها، من أجل تقديم خدمة أفضل.