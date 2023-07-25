قطارات.. تعديل توقيت هذه الرحلات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل توقيت بعض القطارات على خط الجزائر – وهران – الجزائر.

كما أوضحت الشركة، أن القرار جاء نظرا للظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها الجزائر. وحرصا من الشركة على راحة مسافريها. وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 26 جويلية.

وعليه يكون الانطلاق من الجزائر نحو وهران، القطار 1003: على الساعة 00: 14 بدل 30: 12، وقطار كوراديا على الساعة 00: 17 بدل 45: 15.

أما الانطلاق من وهران نحو الجزائر، فالقطار 1004 : على الساعة 00: 14 بدل 30: 12، وقطار كوراديا على الساعة 00: 17 بدل 45: 15.