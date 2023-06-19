قطارات تعود للخدمة وأخرى لا تزال متوقفة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الاثنين، عن استئناف الرحلات على خط الجزائر – بئر توتة – زرالدة، ذهابا وإيابا.

كما أشارت، الشركة ذاتها، إلى أن فرق الصيانة التابعة للشركة ما زالت تعمل على خط الجزئر – العفرون – الجزائر. وسيتم الإعلان عن توقيت استئناف الرحلات على هذا الخط حال انتهاء الأشغال.

في حين، أشارت الشركة، إلى أن باقي القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو غرب البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها للزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. وأكدت أن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.