قطارات جديد يربط 5 دول أوروبية

قدمت السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية (ÖBB) أحدث أسطولها من القطارات النائمة. المقرر أن يبدأ تشغيلها في 10 ديسمبر، لتربط مدينة هامبورغ الألمانية بمركزين حضريين نمساويين في فيينا وإنسبروك.

وعلى مدى السنوات الثماني المقبلة، سيتم إدخال هذه القطارات تدريجيًا على طرق مختلفة تشمل النمسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا.

وتؤدي خصائصها الصديقة للبيئة إلى عودة ظهور القطارات المسائية في أوروبا. حيث يقوم المشغلون الآن باستثمارات كبيرة لاستبدال أساطيلهم القديمة من القطارات المهملة منذ فترة طويلة.

وقد لعبت شركة ÖBB، مشغل السكك الحديدية المملوك للدولة والتي لها تواجد في 20 خطًا للسكك الحديدية الأوروبية. دورًا رائدًا في تنشيط هذه الخدمات.

وفي الوقت نفسه، فهي تفتخر بأسطولها الأكثر شمولاً من قطارات النوم في أوروبا. ولديها خطط طموحة لزيادة عدد الركاب ليلاً من 1.5 مليون إلى ثلاثة ملايين بحلول عام 2030.

وكما توضح يورونيوز، فإن هذه القطارات الجديدة تأتي مجهزة بتصميم معاصر. وخيارات خصوصية متزايدة، والمزيد من مرافق الاستحمام لراحة الركاب.

وتمثل الدفعة الأولية المكونة من 33 قطارًا، والتي طلبتها شركة سيمنز الألمانية في عام 2018، استثمارًا بقيمة 720 مليون يورو.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى في 10 ديسمبر، لتربط مدينتي فيينا وإنسبروك النمساويتين بميناء هامبورغ الألماني.

ووفقاً لوزيرة البيئة النمساوية ليونور جيفيسلر، فإن التزام الشركة. يتمثل في الحفاظ على دور رائد في تطوير النقل بالقطارات الليلية في أوروبا.

علاوة على ذلك، من المقرر أن تعيد شركة ÖBB تقديم خدمة القطار المسائي بين برلين وباريس في 11 ديسمبر. أي بعد عقد تقريبًا من توقفها.

ومن المقرر أن يتم إطلاق خدمة الركاب الافتتاحية في ديسمبر من هذا العام. لربط فيينا بهامبورغ وإنسبروك بهامبورغ. سيبدأ البيع المسبق للتذاكر لهذه الخطوط في 11 أكتوبر.

ونتيجة لذلك، ابتداء من شهر ديسمبر، ستقدم شركتا السكك الحديدية قطارات Nightjet التي ستربط برلين وفيينا بباريس وبروكسل.

علاوة على ذلك، ستكون هذه الاتصالات متاحة ثلاث مرات أسبوعياً، ومن المتوقع أن تصبح الخدمة يومية اعتباراً من الخريف المقبل.