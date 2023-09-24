قطارات خط “الجزائر-وهران” متوقفة

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الأحد، حادث خروج عجلات عربة واحدة لقطار نقل البضائع عن مسار السكة. حسب ما افادت به المؤسسة الوطني للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها.

كما أشارت الشركة ذاتها، إلى أن الحادث وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 112 + 200، ما بين عين التركي وخميس مليانة بولاية عين الدفلى. حيث يتكون القطار من عربات لنقل البضائع. في حين، لم تسجل الشركة أية خسائر أو إصابات بشرية إثر هذا الحادث، إلا بعض الأضرار على خط السكة الحديدية.

وبالمقابل، أعلنت الشركة، أن القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بولايات غرب البلاد (خط الجزائر – وهران ذهابا وإيابا) متوقفة حاليا، إلى إشعار آخر.

كما تقدمت sntf، باعتذاراتها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. مؤكدة أن فريقها المختص مجندة لإصلاح خط السكة الحديدية. من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

برنامج جديد لسير القطارات تزامنا مع الدخول المدرسي

بالمقابل، كانت الشركة قد أعلنت، أنه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، تزامنا مع الدخول الاجتماعي.