قطارات ضاحية الجزائر تسير بشكل عادي غدا لضمان تنقل أنصار الخضر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، بأن قطارات ضاحية الجزائر يوم الجمعة 13 جانفي 2023 تسير بشكل عادي، حسب البرنامج اليومي المعتاد لضمان تنقل الأنصار لمتابعة الفريق الوطني الجزائري.

وجاء في البيان، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعلمكم قطارات ضاحية الجزائر يوم الجمعة 13 جانفي 2023 تسير بشكل عادي، حسب البرنامج اليومي المعتاد لضمان تنقل الأنصار لمتابعة الفريق الوطني الجزائري، الذي سيخوض لقاء إفتتاح كأس إفريقيا للمحليين شان 2022 المقامة بالجزائر.

هذا وقد تم إضافة قطارات ليلية لضاحية الجزائر العاصمة، لعودة الأنصار بعد لقاء الإفتتاح حسب البرنامج التالي:

محطة آغا – العفرون. 40 : 22

محطة آغا – الثنية. 30 : 22

محطة زرالدة – بئر توتة 00 : 23

كما أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري ETUSA خصصت حافلات خاصة لنقل المناصرين من وإلى الملعب الجديد ببراقي على مستوى محطة الحراش ومحطة بئر توتة ذهابا وإيابا.يضيف البيان.