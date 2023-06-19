قطارات هذه الخطوط متوقفة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف قطارات الضاحية الكهربائية على خط الجزائر-العفرون-الجزائر، وزرالدة متوقفة. وهذا خلال صبيحة اليوم الاثنين.

كما أوضحت شركة النقل بالسكك الحديدية، أن توقف القطارات راجع إلى تسجيل انقطاع في التزود بالطاقة الكهربائية. وهذا على مستوى الخط الرابط بين كل من الجزائر والعفرون والجزائر وزرالدة، ذهابا وإيابا.

في حين، أشارت الشركة، إلى أن باقي القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو غرب البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها للزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. وأكدت أن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.