قطار آغا-مطار هواري بومدين الدولي.. السعر والمواقيت

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية sntf، اليوم الخميس، عن مواقيت وسعر رحلة قطار محطة آغا-مطار هواري بومدين الدولي.

وأشار بيان الشركة ذاتها، إلى أن قطار محطة آغا – مطار هواري بومدين، سيكون بمعدل رحلة كل ساعة. مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار.

كما سيوفر القطار والخط الجديد، الكثير من الوقت، ويتفادى الزحمة المرورية. وعن سعر الرحلة كشفت sntf، أنها ستكون بـ80 دج.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر قطارات الخطوط الطويلة مباشرة من محطة المطار. ومن ثم التنقل الى محطة آغا بالجزائر العاصمة مجانا، للسفر على متن قطارات الخطوط الطويلة.

أول رحلة

افادت الشركة الوطنية، أن أول رحلة تنطلق على الساعة الرابعة وأربعون دقيقة صباحا (40: 4) انطلاقا من محطة آغا. وآخر رحلة ستكون على الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة ليلا (25: 22) انطلاقا من محطة مطار هواري بومدين في الايام العادية .

خدمات المحطة

وبالمقابل، توفر المحطة العديد من الخدمات لضمان راحة المسافرين. على غرار فضاء للراحة، كفتيريا، مطعم، وجبات خفيفة.