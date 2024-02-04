قطار “البويرة-الجزائر” معطل منذ 10 أيام

لا تزال رحلات خط السكة الحديدية البويرة-الجزائر العاصمة متوقفة منذ عشرة أيام. وذلك بسبب عطب في القطار الموجه لهذا الخط.

وحسب توضيحات المدير المحلي للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، محمد حنات ل /وأج، فإن “قطار الخط للسكة الحديدية البويرة -الجزائر العاصمة معطل منذ 10 أيام”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن “عملية إصلاح عربات هذا القطار تبقى جارية، على أن تستأنف الرحلات على مستوى هذا الخط فور الانتهاء من الأشغال”، دون أن تحديد موعد لذلك.

للإشارة، فإن قطار خط البويرة-الجزائر العاصمة يتضمن ثلاث عربات بسعة 200 مقعد، وفق توضيحات المدير المحلي للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.

وقال العديد من المواطنين، من بينهم عمال وطلبة مناطق البويرة والأخضرية والقادرية وأعمر، الذين كانوا يستقلون هذا القطار، في تصريحات ل /وأج، أنهم تضرروا من هذا العطب بسبب النقص المسجل في وسائل النقل إلى الجزائر العاصمة، معبرين عن أملهم الكبير في عودة النشاط على هذا الخط في اقرب وقت ممكن.