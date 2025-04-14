قطار الجزائر – تونس الدولي يعود برحلات منتظمة وأسعار تنافسية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استئناف رحلات القطار الدولي الرابط بين الجزائر وتونس، عبر مسار ينطلق من محطة عنابة مرورًا بعدة مدن حدودية وصولًا إلى العاصمة تونس.

ويتم برمجة الرحلات باتجاه تونس أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس، حيث ينطلق القطار من محطة عنابة على الساعة التاسعة صباحًا، ليصل إلى العاصمة تونس على الساعة السادسة وسبع وعشرين دقيقة مساءً ، مارًا بمحطات سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة وباجة.

أما في الاتجاه المعاكس، فينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين، الأربعاء، والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة صباحًا ، ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً .

وقد تم تحديد إجراءات العبور الجمركي في محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجانب الجزائري، وفي محطة غار الدماء بالنسبة للجانب التونسي.

أما فيما يخص أسعار التذاكر، فقد تم تحديد: سعر تذكرة الدرجة الأولى بـ1900 دينار جزائري وسعر تذكرة الدرجة الثانية بـ1640 دينار جزائري أما ذهاباً وإياباً فهو 3485 د.ج للدرجة الأولى، و3040 د.ج للدرجة الثانية

كما يستفيد الأطفال دون سن 4 سنوات من نقل مجاني، بينما يحصل الأطفال من 4 إلى 12 سنة على تخفيض بنسبة 50% على ثمن التذكرة.

يمكن للمسافرين اقتناء التذاكر من محطتي عنابة وسوق أهراس، بالإضافة إلى محطات كبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة.