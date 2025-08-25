قطار سريع.. تعزيز حظيرة النقل وتوسعة المطار بتمنراست

حل وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، بمطار اقنار حاج باي اخاموك، بمعية والي تامنغست، محمد بوذراع.

وحسب بيان لوزارة النقل، قدّم المدير الولائي للنقل عرضًا مفصّلًا حول واقع النقل البري في الولاية. مستعرضًا الصعوبات والتحديات والإحصاءات الدقيقة والمتطلبات المستقبلية لتطويره.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن تدعيم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بإرسال ميكانيكيين متخصصين. وتزويدها بعشر حافلات خلال الأيام المقبلة، لتدراك العجز المسجل في النقل الخاص.

كما أمر بدعم لكل من القطاع العمومي والخاص ضمن برنامج وطني شامل لتجديد الحظيرة على مراحل. بدعم الدولة وتشجيع المستثمرين. مع تسهيل عمليات الاستيراد وتشجيع المصانع الوطنية النشطة في مجال التركيب.

وكذا الشروع في دراسة مشروع القطار السريع نحو الجنوب تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية. لتعزيز الربط البري بين مناطق الجنوب والولايات الأخرى، وتسهيل تنقل المواطنين.

ومنح حصة شهرية من سيارات فيات لصالح سيارات الأجرة بتامنغست لتعزيز النقل، خاصة السياحي.

النقل الجوي

وبخصوص النقل الجوي، قدّم مدير مطار اقنار حاج باي اخاموك عرضًا حول واقع النقل الجوي. مستعرضًا المشاريع المبرمجة والمنجزة والبنى التحتية للمطار من صالات استقبال ومواقف السيارات. إلى جانب حركة الطائرات والمسافرين ورحلات العمرة، مع متابعة دقيقة للطلب المتزايد على الرحلات.

وأكد الوزير اعتزازه بالإنجاز المتمثل في إنشاء شركة للنقل الجوي الداخلي. معتبرًا أنها خطوة نوعية تسهم في تسهيل تنقلات المواطنين وتعزز ربط مختلف الولايات بخدمات جوية متطورة.

وشدد على ضرورة توسعة المحطة الجوية وتطوير مواقف السيارات بقدرة استعابية كبيرة وملائمة للقنوات القائمة. لضمان راحة المسافرين وتحسين جودة الخدمات.

ومن جهته، نوّه والي ولاية تامنغست، محمد بوذراع، وشكر الوزير على جهوده في تطوير قطاع النقل خاصة بالولاية.

مؤكدًا أن هذه المبادرات جاءت استجابة لتطلعات المواطنين وبفضل تعليمات رئيس الجمهورية.

وفي ختام الزيارة، جدد الوزير التزامه بمواصلة التعبئة وتكثيف الجهود لضمان خدمة عمومية نوعية وتلبية احتياجات المواطنين.

مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة على الصعيدين البري والجوي ستسهم في التخفيف من معاناة التنقل. وتحسين جودة الخدمات لفائدة سكان المنطقة وكافة الجزائريين.