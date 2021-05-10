قطار كوراديا “قسنطينة_الجزائر العاصمة” يدخل حيز الخدمة بداية من الإثنين المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية قسنطينة عن دخول حيز الخدمة قطار كوراديا العصري الذي يربط بين قسنطينة والجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن القطار سيكون بمعدل سير واحد على إثنين إبتداءا من 16 ماي 2021، ويكون في المواقيت التالية:

الإنطلاق صباحا 06:40د من قسنطينة مرورا بمحطات الخروب، اولاد رحمون، القرزي، التلاغمة، تاجنانت، العلمة، وسطيف.

وكذا من ولاية برج بوعريرج وصولا إلى العاصمة في حدود 13:25 د، وذلك أيام الأحد، الثلاثاء والخميس.

أما فيما يخص العودة من الجزائر العاصمة، فستكون أيام، السبت، الإثنين والأربعاء.

وسيكون الإنطلاق على 07:25 د وصولا إلى قسنطينة في حدود 14:49 د.

وأضاف البيان، أن قطار الضواحي الرابط بين قسنطينة َ زيغود يوسف ستستأنف رحلاته بعد عيد الفطر و في توقيتها المعتاد.