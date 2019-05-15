قطار وادي عيسى-الجزائر يتوقف في بومرداس !

شهدت محطة السكك الحديدية، اليوم الأربعاء، توقف قطار وادي عيسى – الجزائر، بمنطقة الناصرية في بومرداس.
وحسب ما تم تداوله في مختلف صفحات الفايسبوك، فإن توقف، قطار وادي عيسى-الجزائر، سببه انكسار أحد النوافذ.
ويستلزم اصلاح القطار، اخلائه، في حين المسافرين لا يريدون النزول من العربة المتضررة.
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