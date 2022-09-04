قطار يدهس ثمانيني ويتسبب في وفاته بسيدي بلعباس

لقي شيخ حتفه، اليوم السبت، دهسه قطار لنقل المسافرين، بسيدي بلعباس، قادم من ولاية سعيدة بإتجاه وهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في هذا الحادث، والذي وقع بالممرّ غير المحروس بحي سيدي الجيلالي. ووجد الضحية والذي يبلغ من العمر 87 سنة، متوفي في عين المكان.

هذا وتدعو الحماية المدنية بسيدي بلعباس الراجلين وسائقي المركبات الذين يقطعون ممر السكة الحديدية. عبر كامل تراب الولاية بشكل يومي وخاصة الممرات العشوائية وغير محروسة. إلى الحيطة والحذر والتركيز الجيّد وعدم الإنشغال بالهواتف النقالة. أو إستعمال سماعات الأذن أو مذياع السيارة أو أي شيئ يُفقد الإنتباه أثناء العبور.