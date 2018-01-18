قطار يدهس شاب في الرغاية بالعاصمة

لقي مساء اليوم الخميس، شاب في الثلاتينات من العمر حتفه، بعد أن دهسه قطار، بين محطة الرغاية والرغاية الصناعية بالعاصمة .

وحسب معلومات، فإن الحادث وقع على مستوى الرغاية إثر دهس قطار متجه نحو مدينة تيزي وزو لشاب.

وأسفر الحادث، عن وفاة الضحية في عين المكان، كما تسبب أيضا في تأخر القطار لأكثر من ثلاث ساعات.

وقد تدخل القائمون على مستوى محطة الثنية، بتحويل المسافرين مع القطارات الأخرى المتجهة نحو ذات المحطة .

بينما تدخل أعوان الحماية المدنية، لنقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث، بيمنا فتحت مصالح الأمن، تحقيق في الحادث.