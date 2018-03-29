قطار يدهس صبي ببرج التصاور في سطيف

إهتز حي برج التصاور الفوضوي بولاية سطيف على وقع دهس قطار لطفل لا يتجاوز الثلاث سنوات كان يلعب مع ابناء أترابه امام السكة الحديدية.

وحسب ماورد للنهار الحادث وقع اليوم الخميس بالقرب من منزل الضحية المسمى”زدادقة إسلام”الذي لايبعد عنه إلا بمتر واحد .

وأضاف المصدر أن والده جاء وافدا جديدا للقرية الفوضوية التي ينتظر سكانها بشغف ترحيلهم منذ ان بدأت عملية الترحيل بالجزائر.

وحسب شهود عيان عند اقتراب القطارمن الطفل اطلق السائق صفارة الانذار.

ما ادى الى هرولة الام للاطمئنان على إبنها غير ان ذلك لم يحل دون وقوع الفاجعة، التي رمت بنفسها على ابنها وهو مقسوم الى اشلاء

وعلى إثر هاذا الحادث إنتفض السكان بإغلاقهم للطريق، مطالبين السلطات المحلية بتسريع عملية الترحيل التي طال امدها.

كما تم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظظ الجثث بالمستشفى، بيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث