قطار يدهس قاصر بحي الدسقي في قسنطينة

انتشل أعوان الحماية المدنية،صباح اليوم السبت،جثة قاصر دهسه قطار بمحيط حي دقسي عبد السلام بقسنطينة.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار”إلى أن الضحية يسمى “حليمي أسامة” ويبلغ من العمر 14 عاما ويقيم بمنطقة الجدور.

معلومات أولية تؤكد أن الضحية الذي حوّل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

يشتغل في محل قصابة بالسوق الشعبي “ليبودروم”،وأنه تعرض للحادث في الساعات الأولى من صباح السبت.

إلى أن تم إكتشاف أمره مع بداية الحركة بالمسلك الترابي المؤدي للسوق الشعبي المذكور.

في سياق متصل باشرت مصالح الأمن الحضري الرابع إقليم الاختصاص تحريات.

رفقة عناصر الشرطة العلمية لتحديد ظروف وملابسات الحادث.