قطاع الأشغال العمومية..متابعة ميدانية لتقدم المشاريع  وصيانة شبكة الطرقات

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن جهود إطارات وأعوان مديريات الأشغال العمومية ومؤسسات القطاع. من أجل ضمان السير الحسن لورشات الإنجاز وتجنيد جميع الإمكانات البشرية والمادية. لتجسيد مشاريع تطوير شبكة الطرق والطرق السيارة وصيانتها.

بولاية غليزان انطلقت أشغال وضع طبقة السير على مستوى الطريق الولائي رقم 21، انطلاقا من حدود الولاية مع ولاية تيسمسيلت. على مسافة أحد عشر كيلومترًا ببلدية عين طارق، بحضور مصالح الأشغال العمومية. ومخبر المراقبة الجيوتقنية، فيما تتواصل العملية وفق البرنامج المسطر.

ففي ولاية باتنة أُعطيت إشارة انطلاق أشغال تدعيم وصيانة الطريق الوطني رقم 3 بين عين التوتة وتمارة. على مسافة تتجاوز ثلاثة عشر كيلومترًا.

كما تشمل العمليات الجارية إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 78 على طول سبعة فاصل أربعة كيلومتر. إلى جانب إنجاز منشأة فنية على مستوى الطريق الوطني رقم 87. بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين شروط التنقل على هذا المحور.

وبولاية الأغواط تم إعطاء إشارة انطلاق عدد من المشاريع القطاعية، تتمثل في صيانة الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 13 كلم ببلدية سيدي مخلوف. وإنجاز منشأ فني على مستوى الطريق الولائي رقم 133 الرابط بين منطقة وادي سلسيلة وبلدية بن ناصر بن شهرة. إضافة إلى تدعيم الطريق الوطني رقم 1 ببلدية الأغواط. وإنجاز منشأة فنية أخرى على مستوى الطريق الوطني ذاته.

وفي ولاية تقرت انطلقت أشغال إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين مدينتي تقرت والوادي، على مسافة تقدر بأربعة وثلاثين كيلومترًا، إلى جانب إنجاز طريق اجتنابي من شأنه تخفيف الضغط المروري على هذا المحور الحيوي، بما يرفع من مستوى الخدمة ويحسن شروط التنقل والسلامة.

وبولاية البويرة تتواصل أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 25 بالجباحية. كما تتواصل أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 8 في شطره الأول على مسافة سبعة عشر كيلومترًا ببلديتي سور الغزلان وديرة. إلى جانب إنجاز أربعة ممرات علوية.

وفي إطار صيانة الطريق السيار شرق-غرب، تتواصل عمليات الصيانة العادية بالتنسيق مع مصالح الجزائرية للطرق السيارة. حيث تم تسطير رزنامة عمل خاصة. مع تسخير فرق الصيانة على مستوى الأقسام الفرعية التي يعبرها الطريق السيار عبر إقليم الولاية. لاسيما البويرة، الأخضرية، قادرية، بشلول وأمشدالة.

