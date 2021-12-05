قطاع التجارة.. حركة تغييرات وتحويلات وإحالة على التقاعد وإنهاء المهام
قام وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، بحركة تغييرات وتحويلات وإحالة على التقاعد وإنهاء المهام.
وتمت هذه الحركة التي شملت المدراء الجهويين والولائيين على مستوى كامل ولايات الوطن، بعد الحصول على الموافقة من السلطات العليا.حسب بيان وزارة التجارة.
وهذا وأشرف الوزير اليوم على مراسيم تنصيب المديرة الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر العاصمة بونعاس دليلة. وذلك خلفا لعبدالله بن حلة الذي تم تعيينه مديرا للتجارة وترقية الصادرات لولاية عين تموشنت.
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شكلت العلاقات التجارية الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي محور المحادثات التي جرت، بين وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق. والسفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر إيكارت توماس.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء شكل فرصة للتذكير بأهم الإجراءات المتخذة، والتي من شأنها ضبط التجارة الخارجية.
حيث أكد رزيق في هذا الصدد بإستراتيجية الحكومة الرامية إلى تخفيض الواردات كأولوية.
كما ذكر الوزير في ذات الإطار، بجملة الإصلاحات المدرجة لاسيما ما تعلق بمراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية. وذلك وفق قاعدة “رابح-رابح”.
من جانبه، نوه المفوض الأوروبي “بحصيلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات المسجلة مؤخرا. والتي تعكس نجاعة خطة العمل المنتهجة حاليا”، يضيف البيان.
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أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن الحكومة تسعى من خلال البنك المركزي الى إعطاء دفع قوي للتمويل الاسلامي.من خلال الصيرفة الاسلامية، مبرزا أهميتها في الاقتصاد الحالي.
وأضاف رزيق خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول الصيرفة الاسلامية، أن الاليات موجودة لاعطاء المكانة الحقيقية لها في الجزائر، وتحويل الجزائر العاصمة مستقبلا الى حاضنة افريقيا لمثل هذه التمويلات مثلما هو حاصل في بريطانيا ودبي.
وأكد أن جزء من برنامج رئيس الجمهورية يتمثل في ترسيخ الصيرفة الاسلامية وكل الإمكانات موجودة لذالك من جامعات واساتذة و طلبة اضافة الى الاطار المنظم لها.
وأشار الى أن هناك تجاذبات كبيرة على مستوى العالم من طرف الدول في استقطاب هذا النوع من التمويلات، مضيفا أن اكثر من 100 دولة فيها الصيرفة الاسلامية.
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