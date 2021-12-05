قطاع التجارة.. حركة تغييرات وتحويلات وإحالة على التقاعد وإنهاء المهام

قام وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، بحركة تغييرات وتحويلات وإحالة على التقاعد وإنهاء المهام.

وتمت هذه الحركة التي شملت المدراء الجهويين والولائيين على مستوى كامل ولايات الوطن، بعد الحصول على الموافقة من السلطات العليا.حسب بيان وزارة التجارة.

وهذا وأشرف الوزير اليوم على مراسيم تنصيب المديرة الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر العاصمة بونعاس دليلة. وذلك خلفا لعبدالله بن حلة الذي تم تعيينه مديرا للتجارة وترقية الصادرات لولاية عين تموشنت.

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