تدّعم، قطاع التربية لولاية سطيف، بـ13 مؤسسة تربوية، والتي تخص الأطوار التعليمية الثلاثة، تحسبا للدخول الإجتماعي المرتقب شهر سبتمبر القادم.

وكشف بيان الولاية، أنّ قطاع التربية المحلي، سيستفيد من 3 ثانويات، و4 متوسطات إلى جانب 6 ابتدائيات.

ومن المزمع استلام هذه المنشآت خلال هذا الموسم، والتي تتمثل في 3 ثانويات اثنان منها بسطيف، وأخرى ببوقاعة.

أمّا فيما يخص المتوسطات التي ستدخل حيز الخدمة فهي أربعة: 2 ببلدية العلمة، 2 بمنطقة بئر النسا بسطيف.

أمّا المجمعات المدرسية والابتدائيات الستة، حضيت بلدية عين ارنات منها باثنان، وواحدة ببني ورثيلان، وواحدة بالعلمة، واثنان ببئر النسا.

وذكر ذات البيان ، أنّ والي الولاية ترأس صباح اليوم إجتماعا خصه لعديد الملفات ذات الأولية على غرار الدخول المدرسي.

أين أكّد الوالي أنّ نجاح الدخول المدرسي من جميع النواحي هي أولى الاهتمامات، مما يستوجب على الجميع

العمل بجد، وعدم التهاون في هذا المجال.