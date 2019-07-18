قطاع التربية لولاية تلمسان سيتدعم بـ 24 مؤسسة تربوية جديدة

سيتدعم قطاع التربية لولاية تلمسان، خلال الدخول المدرسي 2019/2020 بـ 24 مؤسسة تربوية جديدة .

ومن بين هذه المؤسسات التربوية، 3 ثانويات واحدة منها منتهية الأشغال بها، 4 متوسطات، منها 03 منتهية الأشغال بها، 18 مدرسة ابتدائية، منها 06 منتهية الأشغال بها.

بالإضافة إلى 10 مطاعم مدرسية، منها واحدة منتهية بها الأشغال.

وقد أشرف، علي بن يعيش، والي ولاية تلمسان، على اجتماع، تم من خلاله دراسة وتباحث السبل المثلى التي من شأنها إنجاح هذا الموعد الدراسي.

وأسدى الوالي تعليمات جد صارمة للحضور كل بحسب المسؤولية المنوطة به، على ضرورة العمل مع المتابعة والرقابة الدائمة والميدانية، لمدى إحترام سير التعليمات المقدمة في هذا الإطار.

سيما منها ما تعلق، بالنقل المدرسي، الإطعام، الكتاب المدرسي، منحة التمدرس، الصحة والأمن، وكذا محيط التمدرس الذي لابد وأن يستجيب لكافة شروط ومعايير السلامة البيئية والصحية والنفسية، مع سد وتدارك كل الإختلالات المسجلة لحد الآن.

كما إستفادت الولاية من منح مدرسية بحجم مالي معتبر، حيث بلغت نسب التسديد بها مسارا جد متقدم

وفي الختام، أكد الوالي بأن إنجاح الدخول المدرسي هو مسؤولية الجميع كل من موقعه وبحسب المسؤولية المخول بها، كي تتضافر الجهود وتتوحد المساعي من أجل بلوغ الأهداف المشتركة التي تضع في صلب أولوياتها، العناية والرعاية والتنشئة القويمة السليمة لأبنائنا الذين هم حاضر الدولة وعماد مستقبلها.