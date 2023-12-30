قطاع التكوين المهني مستعد للمساهمة في تطوير الفنون والإعلام

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، يوم السبت من تيبازة، استعداد قطاعه للمساهمة في ضبط مخطط عمل مشترك. لدعم وتطوير شعبة الفنون وقطاع الإعلام بمختلف مجالاته في إطار “المرجعية الثقافية الجزائرية الأصيلة”.

ولدى إشرافه على ملتقى حول “التكوين المهني ومتطلبات مهن الإعلام و السينما والفنون” المنظم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و مهن الهواتف “عبد الحفيظ بوصوف” ببوإسماعيل, قال مرابي أن قطاعه يبدى “كامل استعداده” للمساهمة في ضبط مخطط عمل مشترك لدعم و تطوير شعبة الفنون و امتداداتها على غرار الصناعة السينماتوغرافية. و المسرح و الموسيقى و الفنون التشكيلية.

كما أضاف المتحدث، أن هذا الاستعداد يأتي من منطلق استجابة قطاعه، ضمن عمل الحكومة المشترك, لحاجيات سوق العمل و مسايرة مختلف التطورات. التي تشهدها البلاد في هذا السياق. على غرار استحداث, هذه السنة (2024/2023)، لأول بكالوريا “شعبة فنون” في طور التعليم الثانوي.

وشدد مرابي على أن قطاعه يسعى إلى “تعزيز مدونة التكوينات” من خلال “الحرص” على توفير تخصصات في مختلف المستويات لفائدة الشباب. لتدعيم حظوظ تشغيلهم من جهة. و لمرافقة الديناميكية التي تشهدها الساحة الإعلامية و الثقافية و الفنية بالبلاد, من جهة أخرى.

في حين، أوضح أن ملتقى اليوم يندرج ضمن سلسلة الملتقيات المنظمة مع مختلف القطاعات و الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويتناول محوريين اثنين. الأول يخص “حصر إمكانيات قطاع التكوين والتعليم المهنيين, لتوفير متطلبات مهن الإعلام والاتصال”. والثاني يتعلق بـ”تحديد إمكانيات القطاع للاستجابة لحاجيات المهن المرتبطة بالسينما والفنون”. و ذلك بالتعاون مع ممثلي وزارتي الاتصال والثقافة. والفنون إلى جانب مختلف الفاعلين على الساحة الإعلامية والثقافية.

كما قال إن الملتقى سيخرج بتوصيات “فاعلة تسمح بإعداد تصور عصري و مستقبلي للشراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين. ومختلف هذه الفواعل بما يضمن تحديد احتياجات المؤسسات المنضوية تحتها. وإثراء مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني. بتخصصات جديدة تساير التطورات والتحولات الحاصلة في الميدان”.