قطاع التكوين يتسلم هبة تتكون من 12 سيارة “رونو”

إستلم قطاع التكوين، اليوم الثلاثاء، هبة تتكون من 12 سيارة سياحية من نوع “رونو/داسيا” موجهة للتكوين البيداغوجي.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه المبادرة، في إطار تجسيد الشراكة التي تربط قطاع التكوين المهني بالقطاع الإقتصادي.

وأشرف على عملية إستلام هذه الهبة، كل من مدير التكوين المتواصل والعلاقات بين القطاعات، ومدير التنمية والتخطيط.

وتأتي هذه المبادرة كنتيجة للشراكة الديناميكية بين قطاع التكوين المهني ومؤسسة رونو الجزائر.

وتسمح هذه الشراكة، بتدعيم العديد من التخصصات المهنية المتعلقة بالميكانيك والصيانة بأنواعها بعتاد بيداغوجي.

بالإضافة إلى عرض آخر التكنولوجيات المستعملة من قبل منتجي السيارات والمركبات، وهذا لصالح المتكونين والأساتذة.