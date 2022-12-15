قناة النهار قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2022 - 15:48 شارك غرِّد أرسل 25 0 قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yMLB6 اقرأ أيضا أفرشة محلية قديمة تنافس المنتجات المستوردة.. "كوفيرطة النمر" الاشهر قناة النهار 28 نوفمبر تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر النهار "BREAKFAST".. حلويات ومرطبات مع بدر الدين قناة النهار 03 ديسمبر بعدسة النهار.. اجواء خيالية لمونديال قطر في منطقة المشجعين قناة النهار 27 نوفمبر طالع هابط: النوي يحيى وزارة العدل وإدارة السجون بعد تنظيمها لكأس الجزائر للمحبوسين .. شكرا لكم قناة النهار 11 ديسمبر مومن أيت قاسي: كرواتيا لديها الرغبة للعب النهائي والفوز به والبرتغال ليس بالمنتخب السهل قناة النهار 07 ديسمبر سياسة: مناطق الظل في برنامج الرئيس .. لا مركزية التسيير للدفع بعجلة التنمية قناة النهار 30 نوفمبر مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش قناة النهار 10 ديسمبر شاهد..الوزير سبقاق يصل بالقطار إلى برج بوعريريج ويشارك في العملية الكبرى للتشجير قناة النهار 05 ديسمبر "مومن أيت قاسي: "المنتخب البرازيلي اعطينالو كثر من حقو لهذا السبب قناة النهار 09 ديسمبر