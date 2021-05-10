قطاع السكن.. نسبة السكنات المنتهية الأشغال أو بطور الانجاز بلغت 70 بالمائة

بلغت نسبة السكنات المنتهية الأشغال والتي لا تزال بطور الانجاز 70 بالمائة من البرنامج الوطني للسكن المقدر بـ1.2 مليون وحدة.

وتظهر حصيلة قطاع السكن،أن من إجمالي 1.239.201 وحدة مبرمجة، تم الانتهاء من إنجاز 199.753 وحدة، و667.727 وحدة تتواصل الأشغال بها.

ويبلغ عدد السكنات المبرمجة والتي لم يتم الانطلاق فيها بعد 371.721 وحدة، أي 30 بالمائة من إجمالي البرنامج المسطر.

وبخصوص توزيع هذا البرنامج على الحصص، تم برمجة 397.393 وحدة بصيغة “عدل” منها 308.647 طور الانجاز و60.126 انتهت بها الأشغال.

بينما تمت برمجة 226.104 وحدة بصيغة العمومي الايجاري (الاجتماعي) من بينها 151.087 وحدة طور الانجاز 56.493 وحدة انتهت الاشغال بها.

ووفقا لنفس المصدر، فإن عدد السكنات العمومية الايجارية منتهية الاشغال وغير المسلمة إلى غاية 25 أفريل الماضي بلغ 66.838 وحدة.

وبخصوص حصيلة البرامج المسلمة في 2020- 2021، فقد بلغ عددها 233.910 وحدة، حسب المصدر ذاته.

وبالجزائر العاصمة لوحدها، تظهر حصيلة أعدتها الولاية أن إجمالي البرنامج المقرر بها يقدر بـ174.105 وحدة بينها 114.145 بصيغة البيع بالإيجار.

و18.085 سكن عمومي ايجاري و14.321 سكن ترقوي عمومي و13.075 سكن اجتماعي تساهمي و13.203 سكن ترقوي مدعم و1.276 سكن.

ومن إجمالي هذا البرنامج، يجري انجاز 137.681 وحدة أي 80 بالمائة من السكنات المبرمجة بالعاصمة مقابل استلام 10.794 وحدة.

ولم يتم الانطلاق بعد في 12.545 وحدة، حسب الحصيلة التي تظهر أيضا توقف الأشغال على مستوى 12.085 وحدة 7 بالمائة.