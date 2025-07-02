قطاع السكن يساهم بـ12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، موسى عبادة، أن قطاع السكن في الجزائر يشهد ديناميكية متسارعة.

وقال عبادة، إن القطاع يساهم حاليا بنسبة 12 بالمائة في الناتج الوطني الإجمالي الخام. مما انعكس إيجابا على أداء ونمو مختلف فروع الإنتاج والاقتصاد الوطني. بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي تتبناها السلطات العمومية لبناء بيئة عمرانية حديثة، متجانسة. ومرتبطة بالهوية الوطنية في إطار ما يعرف بمدن الغد.

وقال عبادة للقناة الإذاعية الأولى إن السلطات العمومية لجأت إلى إعطاء الأفضلية في عملية إنجاز برامج السكن بمختلف الصيغ لمواد البناء المنتجة محليًا كخيار استراتيجي. وساهمت هذه الديناميكية في إرتفاع حجم الإنتاج الوطني من الإسمنت إلى 42 مليون طن سنويا منذ سنة 2023. في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 22 مليون طن. ما سمح بتصدير الفائض، وتحقيق مداخيل إضافية للبلاد بالعملة الصعبة .”

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