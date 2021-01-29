قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار سنة 2020

أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020 جراء القيود على التنقل بسبب كورونا.

وحسب بيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسياحة، فإن الرقم يمثل خسائر أكبر بـ 11 مرة مقارنة بـ 2009.

كما تراجع تدفق السيّاح في العالم بنسبة 74 في المائة، مقارنة مع سنة 2019.

وأعلنت المنظمة، أن سنة 2020 كانت أسوأ سنة في تاريخ السياحة مع تراجع عدد السياح في العالم بمليار شخص مقارنة بسنة 2019.

وسجلت المنظمة، قرابة 120 مليون وظيفة مباشرة باتت مهددة في السياحة العديد منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المنظمة، إلى تراجع آفاق تحسن السياحة في العالم في 2021.

واعتبرت المنظمة، أن السياحة العالمية ستحتاج لعامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019.