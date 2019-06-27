قطاع الصحة بالمسيلة يتدعم بـ30 طبيبا مختصا

تدّعم قطاع الصحة الجوارية بولاية المسيلة، بإلتحاق 30 طبيبا أخصائيا، حسبما كشف عنه بيان للولاية، اليوم الخميس.

وأوضح ذات المصدر، أن إلتحاق 30 طببيا مختصا جديدا من مجموع 85 طبيب موجه للعمل بالولاية.

ومن هذه الإختصاصات، التسمم، والتخذير والإنعاش، وجراحة العظام، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، والأمراض الجلدية.

إضافة إلى جراحة الأطفال، وطب العيون، والطب الداخلي، وأمراض النّساء والتوليد، والأمراض الصدرية.

المؤسسات الإستشفائية العمومية المعنية بالتدعيم هي كل المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، عين الملح، مقرة، بن سرور.

بالإضافة إلى المؤسسة المتخصصة في طب النّساء والتوليد “سليمان عميرات” بالمسيلة، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة، ومقرة.