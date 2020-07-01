قطاع الصحة يتدعم بالوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية

أشرف اليوم الأربعاء، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.

وقد تم إنشاء الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-190 الموافق لـ 03 جويلية 2019 المحدد للمهام، التنظيم والتشغيل للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.

ومن بين مهام الوكالة، تسجيل الأدوية، اعتماد الأجهزة الطبية، الرقابة الصيدلانية، الخبرة و التدقيق و التفتيش لوحدات الانتاج والتوزيع.

كمات تكمن مهام الوكالة في الأخذ أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الحفاظ على الصحة العمومية في حالة وجود منتوج صيدلاني أو جهاز طبي يمثل أو يشتبه به يشكل خطرا على صحة الإنسان.

في حين تم تزويد الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بموظفين مؤهلين تأهيلا عاليا، وبخبرة لأكثر من عشرون 20 سنة في مجال مراقبة المواد الصيدلانية (المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية) الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.

كما أن المهام والامتيازات الجديدة لهذه الوكالة ستكون لها مسؤولية تطوير رؤيتها في مجال الرقمنة لأنشطتها حتى تتمكن من إزالة جميع القيود المتعلقة بإدارة المنتجات الصيدلانية التسجيل والاعتماد والخبرة.

حيث يتوجب على ذات الوكالة، على المدى القصير، أن تضع الميكانيزمات الأساسية للتكفل بالدواء المستخرج من التكنولوجيا الحيوية، الخلايا السامة و المنتجات العضوية إذ أن هذه المهمة سيخصص لها إطار تكويني و تأهيل للموظفين و تأهيل الأجهزة المخصصة و وضع كيانات مخبرية محددة جديدة.

وستنفتح الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية على آفاق اقتصادية صيدلانية تضمن الجودة والخدمة الطبية المقدمة وسلامة وأمن المنتجات الصيدلانية.