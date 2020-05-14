قطاع العدالة يتبرع بمبلغ 15.8 مليار سنتيم لمكافحة كورونا

تبرع العاملون في قطاع العدالة، بجزء هام من رواتبهم، في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم الخميس، وصلت تبرعات قطاع العدالة، مبلغا إجماليا مقدرا بـ 158.258.000 دج موزعا كما يأتي:

إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية: مبلغ 9.290.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 79,42 بالمائة.

قضاة المحكمة العليا: مبلغ 9.395.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 31,67 بالمائة.

قضاة مجلس الدولة: مبلغ 9.770.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 96,36 بالمائة.

قضاة المجالس القضائية: مبلغ 108.005.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 59,01 بالمائة.

قضاة المحاكم الإدارية: مبلغ 14.415.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 70,86 بالمائة.

مسؤولو المؤسسات العقابية: مبلغ 9.290.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 89,28 بالمائة.

ويشكل هذا البيان الصحفي، إعترافا رَمزيا بهذه اللفتة الصادقة التي بها يصنع المتبرعون الإبتسامة على شفاه العائلات التي توجه إليها تبرعاتهم.