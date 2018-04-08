قطاع العدالة يتعزز بهياكل جديدة بسوق أهراس

قال النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية سوق أهراس، أن قطاع العدالة سيتعزز بهياكل جديدة تخدم القطاع وتسهل الخدمة على المواطن.

ويتعلق الأمر بمجلس قضائي جديد يقع بالقرب من القطب الجامعي للولاية، يتربع على مساحة تقدر بهكتارين ونصف.

وأشار المسؤول أن هذا المرفق الهام مدعم بمكاتب وقاعة للجلسات مخصصة لتسيير الشأن العام بولاية سوق أهراس.

كما سيتم إعادة تهئية مقر فرقة الجمارك كليا قصد إستغلاله كمقر للمحكمة الإدارية عوض توجيه المواطينين لمحكمة قالمة.

وأضاف أن السلطات تعكف حاليا على ترميم مقر رواق الفنون المحاذي لمقر الإذاعة الجهوية قصد إستغلاله للمصلحة الخارجية لإدارة السجون.