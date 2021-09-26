قطاع العدالة يشارك في برنامج منح الشرق الأوسط وإفريقيا

يشارك قطاع العدالة في برنامج منح “MENA “”الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” بالتنسيق مع السفارة الهولندية في الجزائر.ويتضمن البرنامج تكوينات لمؤسسات التعليم الهولندية الممول من طرف وزارة الخارجية الهولندية في إطار برنامج التكوين المهني.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أنه يشترط على المترشحين في البرنامج التكويني أن لا يتجاوز سنهم 45 سنة، واتقانهم للغة الانجليزية.وإلتزامهم بمشاركة معارفهم المكتسبة خلال هذا التكوين مع زملائهم، وبإمكان المترشحين تقديم ترشحهم مباشرة على الموقع الإلكتروني لمؤسسات التعليم الهولندية. وذلك حسب الدروس المختارة من المترشحين قبل تاريخ 12 أكتوبر .2021.

وأَضافت الوازرة أنه على القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، والراغبين في المشاركة في هذا التكوين إلى تقديم ترشحهم قبل تاريخ 12 أكتوبر.على الرابط الإلكتروني https://www.studyinholland.nl/…/mena…/msp-algeria.

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