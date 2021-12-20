قطاع المحروقات محور  الإجتماع بين عرقاب وسفير مصر في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب،اليوم الاثنين, سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى الجزائر مختار جميل توفيق وريدة.

وذلك بمقر دائرته الوزارية، اين استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر في مجال الطاقة والمناجم الموصوفة بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.

كما أكد الوزير على أهمية التبادلات مع مصر من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها.

لا سيما في مجالات المحروقات (المنبع والمصب)، نقل الكهرباء ،التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية وتسويق الغاز والطاقات المتجددة.

بالإضافة الى ذلك، ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والتعاون في المجال المنجمي في الجزائر.

وعلى وجه الخصوص البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية.

وفي الأخير، أعرب السفير المصري عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده وإقامة شراكة متبادلة المنفعة.

طالع ايضا:عرقاب يترأس الدورة الـ 41 لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية المنتجة للنفط