قطاع المحروقات محور الإجتماع بين عرقاب وسفير مصر في الجزائر
استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب،اليوم الاثنين, سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى الجزائر مختار جميل توفيق وريدة.
وذلك بمقر دائرته الوزارية، اين استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر في مجال الطاقة والمناجم الموصوفة بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.
كما أكد الوزير على أهمية التبادلات مع مصر من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها.
لا سيما في مجالات المحروقات (المنبع والمصب)، نقل الكهرباء ،التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية وتسويق الغاز والطاقات المتجددة.
بالإضافة الى ذلك، ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والتعاون في المجال المنجمي في الجزائر.
وعلى وجه الخصوص البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية.
وفي الأخير، أعرب السفير المصري عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلاده وإقامة شراكة متبادلة المنفعة.
طالع ايضا:عرقاب يترأس الدورة الـ 41 لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية المنتجة للنفط
يترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط APPO، غذا الثلاثاء، الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة.
وفي بيان للوزارة، فستعقد هذه الدورة العادية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد غدا الثلاثاء.
وفي هذا السياق، سيسبق هذه الدورة الاجتماع العادي العاشر للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي سيعقد في 13 ديسمبر عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
كما سيبحث مجلس وزراء المنظمة، خلال هذا الاجتماع المهم الذي سيُعقد في سياق يتسم بتأثيرات COVID-19 وظهور المتحور الجديد Omicron ، على دراسة “مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا في ضوء التحول الطاقوي و جائحة COVID-19.
كما ستكون القضايا التنظيمية الأخرى وتقييم أنشطة هذه المنظمة، التي تترأسها الجزائر لعام 2021، على جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري.
بالمقابل، تهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الأفريقية إلى تعزيز المبادرات المشتركة فيما يتعلق بالسياسة واستراتيجية الإدارة في جميع مجالات صناعة البترول (المنبع والمصب).
وهذا من أجل تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من أنشطة استغلال النفط.
كما تهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء من خلال تبادل المعلومات من أجل إدارة مواردها غير المتجددة بشكل أفضل والاستفادة من صادراتها ومداخيل عادلة.
وكذلك دراسة وسائل تقديم المساعدة إلى الدول الافريقية المستوردة للنفط من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة.
للإشارة، تم إنشاء المنظمة في عام 1987، وتضم 15 دولة عضو وهي الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وساحل العاج والغابون والنيجر ونيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا وجنوب إفريقيا وكذا دولتين مراقبة وهي السنغال وغانا.
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عرقاب يشارك في الدورة الـ 107 لمجلس وزراء منظمة “أوابك”
كما شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في أعمال الدورة 107 للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول “أوابك”.
وفي بيان للوزارة، فسيشرع مجلس وزراء المنظمة خلال هذه الدورة على الموافقة على الميزانية المؤقتة للمنظمة لعام 2022.
بالإضافة الى خطة العمل لإعادة تنشيط وتطوير أنشطة المنظمة وكذلك فحص تقرير الأمين العام لأنشطة المنظمة لعام 2021.
كما سيتطرق الوزراء الى تطورات وحالة أسواق النفط والغاز الدولية. وهذا عن طريق عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
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